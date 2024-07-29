Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Otomobilde Yakalanan Göçmen - Son Dakika
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Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Otomobilde Yakalanan Göçmen

Erzurum'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda otomobilin bagajında illegal giriş yapan bir göçmen yakalandı. Olayın şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.07.2024 16:44
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Erzurum'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda otomobilin bagajında bir göçmen yakalandı. Olayın şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak batı illerine sevkini sağlayan bir araç tespit edildi. Söz konusu otomobil uygulama noktasında durdurularak yapılan kontrollerde aracın bagaj kısmında ülkeye illegal giriş yapan bir kaçak göçmen yakalandı. Olayın şüphelisi bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Otomobilde Yakalanan Göçmen - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Otomobilde Yakalanan Göçmen - Son Dakika
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