Erzurum\'da Güvenlik Toplantısı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Konu ile ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Gazi Meclisimizde geniş bir uzlaşıyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" sonrasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar değerlendirildi" denildi.