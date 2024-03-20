Erzurum\'da Hafta Sonuna Kadar Karlı Hava

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Meteorolojinin hava tahminlerine göre; Erzurum'da hafta sonuna kadar aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu hava olacak.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum için 5 günlük hava tahminine göre; hafta sonuna kadar aralıklı kar yağışı devam edecek. - ERZURUM