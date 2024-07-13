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Erzurum'da heyelan otomobili dereye sürükledi, anne ve kızı derede kayboldu

ERZURUM - Erzurum- Artvin karayolunda meydana gelen heyelan, yolda seyreden otomobili dere kenarına sürükledi. Otomobilde bulunan anne ve kızı derede kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.30 sıralarında Erzurum - Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bu sırada yolda seyreden Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil, dere yatağına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü kurtarılırken araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Olayın ardından heyelan nedeniyle kapanan yol trafiğe açılırken suda kaybolan anne ve kızını arama çalışmalarına devam ediliyor.