Erzurum\'da jandarma bölgesinde 10 ayda 206 kazada 9 kişi öldü, 375 kişi yaralandı

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 206 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 375 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılı Ekim ayında 22 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Aynı dönemde 28 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

2026 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayında ise jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 206 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 375 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 187 olarak kaydedildi.