Erzurum\'da Kaçak Sigara Operasyonu: On Binlerce Sigara Ele Geçirildi

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Erzurum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda on binlerce kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında il genelinde yapılan operasyonlarda; 1 milyon 113 bin 400 dal boş makaron, 43 bin 640 dal dolu makaron, 4 paket 4 kilo sigara tütünü, 50 adet puro, 1 paket sigara, 1 adet elektronik sigara, 165 paket 5 bin 514 yaprak sigara kağıdı ve 119 adet mükerrer kullanıldığı değerlendirilen bandrol ele geçirildi.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan M.K. ve M.H.K. isimli şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM