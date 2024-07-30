Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Erzurum\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Narman, Palandöken ve Uzundere ilçelerinde KADES uygulaması tanıtımı ve Kadına El Kalkamaz Projesi kapsamında yapılan bilgilendirme çalışmalarında 250 vatandaşa ulaşıldı. Toplamda ise 4 bin 807 kişiye bilgilendirme yapıldı.

30.07.2024 09:18
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nin sorumluluk bölgesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi maksadıyla bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesine; 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Narman, Palandöken ve Uzundere ilçelerinde vatandaşlara yoğun olarak bulunduğu bölgelerde KADES uygulaması tanıtımı ve Kadına El Kalkamaz Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı. Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İcra edilen faaliyetler kapsamında 250 vatandaşımız bilgilendirilmiştir. 2024 yılı başından bugüne kadar toplam bilgilendirme yapılan vatandaş sayısı 4 bin 807'ye ulaşmıştır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı kendi sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin temini ve vatandaşımızın huzuru için görevlerine aralıksız devam etmektedir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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