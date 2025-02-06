Erzurum'da Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

İspir'de kaygan yolda devrilen kamyonette sürücü hafif yaralandı, güvenlik önlemleri alındı.

06.02.2025 20:08
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Erzurum'da kamyonet kayalıklara çarparak devrildi: 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İspir - Yusufeli karayolu Güllübağı tünel çıkışında kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kayalıklara çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken sürücülerin bölgeden geçişlerinde dikkatli olmaları istendi.

Geçtiğimiz yıllarda Güllübağı tünel çıkışında aynı bölgede ölümlü trafik kazası yaşandığını ifade eden vatandaşlar, karayollarının tünel içerisinde ışıklandırmalarının bulunmaması ve sürücülerin tünel içerisinde hız yapmaları ve tünel çıkışında oluşan gizli buzlanmayı fark edemeyerek kazalara neden olduğunu belirttiler.

Yetkililerden tünel içerisindeki ışıkların biran önce yapılmasını isteyen sürücüler, kar yağışı sonrası bölgede bu tür kazaların sürekli yaşandığına dikkat çektiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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