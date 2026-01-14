Erzurum\'da kar temizleme aracı devrildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kara yolu temizleme çalışmaları sırasında kaza meydana geldi.

Kara yolu güzergahını temizlemek üzere Karaağıl Mahallesi ana yolunda görev yapan kara yollarına ait greyder, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yana savruldu. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay yerine Karayazı Belediyesi'ne ait araçlar sevk edilerek destek sağlandı. Belediye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kaza yapan kar temizleme aracı bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yetkililer, bölgede gizli buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZURUM