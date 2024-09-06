Kayıp Vatandaş Kısa Sürede Bulundu

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Erzurum'un Hınıs ilçesinde kayıp ihbarı verilen bir vatandaş, jandarma ekiplerinin hassas çalışması sonucunda kısa sürede bulundu.

Erzurum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İli Hınıs İlçesi Karaağaç Mahallesinde 05.09.2024 günü saat 17: 30 sıralarında İ.T. (24) isimli vatandaşımızın evinden ayrılarak ormanlık araziye gittiği ve kendisinden haber alınamadığının bildirilmesi üzerine Erzurum İl J.K.lığına bağlı (2) J.Komd.Timi, (3) Asyş. Timi, (1) JAK Timi, (1) İz Takip Köpek Unsuru, (1) Arama Kurtarma Köpek Unsuru ve (8) Güvenlik Korucusu olay yerine sevk edilerek arama/kurtarma faaliyetine başlanmıştır. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde kayıp vatandaşımız 06.09.2024 günü saat 05.00 sıralarında arazide sağ olarak bulunarak sağlık ekipleri ve ailesine teslim edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın her koşulda yanında ve yakınında olmaya devam edecektir." denildi. - ERZURUM