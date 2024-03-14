Erzurum\'da Lise Öğretmeni Eşi ve Kızını Bıçaklayarak Öldürdü

Erzurum'da bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü.
Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'nde ikamet eden, öğretmen Zülküf B. (46) eşi Kadriye B. (44) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Zülküf B, eşi Kadriye B. ile kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak evden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak bıçaklanan anne ile kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Zülküf B. aracıyla şehir dışına kaçmak isterken polis tarafından Çat ilçesi yönüne giderken yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. - ERZURUM
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda camide maddi hasar meydana geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı düşünülüyor.
Kadıköy'de seyir halindeyken şerit değiştiren bir taksi, sol şeritte ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kadıköy ilçesinde seyir halinde olan bir taksi, aniden şerit değiştirerek sol şeritte ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savrulurken, iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'de 3 katlı evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında 4 kuruluk kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Erzurum'un Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayda, öğretmen Zülküf B. ile eşi Kadriye B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Zülküf B, eşi ve kızını bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştır. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirlemiştir. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlı, Çat ilçesi istikametinde yakalanmıştır.
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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti ve aracın plakası ile sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı.
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