Erzurum\'da namazda kediyi tekmeleyen şahıs gözaltına alındı, kediyi arayanlar camiye akın etti

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Adalar Camii'nde namaz sırasında bir kedinin tekmelenmesine ilişkin görüntülerin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Görüntülerde kediyi tekmeleyen şahıs tespit edilerek gözaltına alınırken, olayın ardından hayvan severler de kedinin durumunu öğrenmek için camiye geldi.

Şüpheli gözaltına alınmıştı

25 Ağustos 2026 tarihinde Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında yaşanan olayda, cemaatin önünde dolaşan bir kedi, namaz kılan vatandaşlardan birinin ayaklarının arasına girmeye çalıştı. Bu sırada şahsın namaz içerisinde kediyi tekmelemesi, tekmenin etkisiyle havalanan kedinin imamın kafasına çarparak yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte olay kısa sürede büyük tepki topladı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılırken, yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından hayvan severler de kedinin durumunu öğrenmek ve kendisini bulmak için Adalar Camii'nin bahçesinde ve çevresinde arama yaptı.

"Gerçekten üzücü bir olay"

Olay sonrası Adalar Camii'ne kediyi aramaya gelen hayvan sever Günay Şengüllendi, "Sosyal medyada bu haberi gördüğüm zaman çok üzüldüm. Yani bir hayvan sever olarak şehrimin bu tür haberlerle anılması gerçekten beni üzdü. Bizim dinimiz yerdeki ve gökteki tüm canlılara merhamet etmeyi emreden bir din. Peygamber Efendimiz de kedisi hırkasının üzerine yattığı için onu uyandırmayıp hırkasını kesen bir peygamberken, insanların hayvanlara bu şekilde acımasızca davranışları gerçekten hepimizi üzüyor. Ben tüm insanlara merhamet diliyorum, kalplerine Allah'tan sevgi ve merhamet vermesini diliyorum. Haberi görünce geldik, kediyi bir arayalım, bakalım durumu nasıl diye bir soralım dedim. Fakat öğrendiğimize göre ayın 25'inde gerçekleşmiş bu olay. Etrafa baktık, soruşturduk, şu an kediyi bulamadık, aramaya devam edeceğiz. Camiler insanları Allah'a yakınlaştıran mekanlar. Namaz, Allah'la kul arasındaki iletişimi sağlayan bir ibadet. Camiye gelip de namaz kılan birisinin namazdayken önünden, önüne gelen bir canlıya, Allah'ın yarattığı bir canlıya tekme atması gerçekten çok üzücü. Yani bunu insan olan yapamaz, Allah'a yönelmiş olan bir insan hiç yapamaz. Gerçekten üzücü bir olay" diye konuştu.