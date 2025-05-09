Erzurum\'da Narkotik Operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 1 kilogram 190 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalarda son bir ay içerisinde 35 gram metamfetamin ve 1 kilo 190 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Narkotik suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM