Erzurum'da Otomobil Trafoya Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Otomobil Trafoya Çarptı: 2 Yaralı

Erzurum\'da Otomobil Trafoya Çarptı: 2 Yaralı

Erzurum'un Yakutiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil trafoya çarptıktan sonra devrildi. Kazada, park halindeki iki araca da çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

15.04.2024 00:14  Güncelleme: 00:16
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Erzurum'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil trafoya çarptıktan sonra devrildi. Park halindeki iki araca da çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saatlerinde Yakutiye Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelen kazada İ.A. yönetimindeki 34 HN 1900 plakalı otomobil, yol kenarındaki trafoya çarparak devrildi. Park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarparak duran kazada sürücü İ.A. ve araçtaki Y.Y. yaralandı. Kazanın ardından yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası devrilen otomobil itfaiye ekipleri tarafından çekilirken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Otomobil Trafoya Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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