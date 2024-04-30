Erzurum'da Polise Karşı Mukavemet Gösteren Şahıs Olayları Tetikledi - Son Dakika
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Erzurum'da Polise Karşı Mukavemet Gösteren Şahıs Olayları Tetikledi

Erzurum\'da Polise Karşı Mukavemet Gösteren Şahıs Olayları Tetikledi

Erzurum'un merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde trafik polisleri bir aracı durdurmak istediğinde sürücü tepki göstererek kaçtı. Polis ekipleri şahsı ve aracı aramaya başladıktan sonra şahıs yaya olarak geri dönerek polislerle tartıştı. İkna olmayan şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olaylar sırasında vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

30.04.2024 09:35
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Erzurum'da bir şahsın polise karşı gösterdiği mukavemet, beraberinde olayları getirdi.

Kent merkezinin en yoğun bölgesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde bir aracı kontrol amaçlı durdurmak isteyen trafik polisleri sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Araç sürücüsü polisin tüm uyarılarına rağmen aracıyla kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı ve aracı aramaya başladı. Ancak bir süre sonra şahsın yaya olarak trafik polislerinin yanına geldiği ve tekrar tartıştığı görüldü. Tüm ikazlara rağmen ikna olmayan şahıs olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu esnada Cumhuriyet Caddesi'ndeki vatandaşların meraklı gözlerle olayları izlediği görüldü.

Polis, gözaltına aldığı şahsı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da Polise Karşı Mukavemet Gösteren Şahıs Olayları Tetikledi - Son Dakika
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