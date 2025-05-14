Erzurum\'da Siber Suç Operasyonu

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 20, Atatürk'e hakaret suçunu işlediği tespit edilen 1, kişiye hakaret suçunu işlediği tespit edilen 1, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği tespit edilen 1 şahısla ilgili adli işlem yapıldı. Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 263 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM