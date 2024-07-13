Erzurum'da Tortum Gölü'nde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Tortum Gölü'nde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde dün serinlemek için göle giren ve kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Arkadaşları ve vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, jandarma ekipleri sabah saatlerinde çocuğun cesedini buldu. İlçe sakinleri, benzer trajedilerin yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

13.07.2024 09:27
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Erzurum'da dün arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum gölüne giren ve gözden kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Dün saat 17.00 sıralarında, serinlemek amacıyla Tortum gölüne giren bir grup çocuktan biri olan Bedirhan Kotan (16), suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen Bedirhan'a ulaşılamadı. Gece boyunca devam eden aramalardan sonuç alınamadı.

Destek ekipler gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla balık ağlarıyla gölde tarama yaparak Bedirhan'ı bulmaya çalıştılar. Ancak tüm bu çabalar da yetersiz kaldı.

Trabzon'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, yoğun bir arama çalışmasının ardından Bedirhan Kotan'ın cansız bedenini bugün sabah saatlerinde buldu. Ceset karaya çıkarılırken göl kenarında bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İlçe sakinleri Tortum Gölü'nde benzer trajedilerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söylediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Tortum Gölü'nde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Tortum Gölü'nde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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