Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Erzurum\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 16 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

31.05.2024 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, düzenlenen operasyonda Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkeme sonucu 9 şüpheli tutuklanırken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon sonucu; 500 gr. Esrar, 115 gr. Toz Esrar, 35 gr. Bonzai, 1 adet Hassas Terazi, 6 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı, 1 adet çakmak gazı, 21 kök Kenevir, 18 gr. Kenevir tohumu, 1 adet 7.65 mm çapında Ruhsatsız Tabanca, 890 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 adet Kelebek Bıçak, 1 adet Av Tüfeği Şarjörü, 15 adet Cep Telefonu, 2 adet CD, 1 adet Flash Disk, 1 Tablet ve 1 Laptop Bilgisayar ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada, "vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Operasyon, Erzurum, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:00:16. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement