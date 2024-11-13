Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu

34 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

13.11.2024 15:41
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Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda 34 kilogram 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde konularına yönelik Narkotik Madde Arama Köpeği HERA ile yapılan kontroller neticesinde; 34 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli mercilere sevk edilen 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken 1 şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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