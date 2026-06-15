Erzurum\'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Aşkale ilçesine bağlı Pırnakapan mevkiinde meydana geldi. Batuhan K. yönetimindeki 22 DY 296 plakalı otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan keskin virajı alamayıp kontrolden çıktı ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan 4 yaralı, ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - ERZURUM