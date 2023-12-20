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Erzurum'da yüzme havuzunda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi emboli sonucu öldü. - Son Dakika
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Erzurum'da yüzme havuzunda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi emboli sonucu öldü.

Erzurum'da Olimpiyat Millet Bahçesi'nde bulunan Yüzme Havuzu'nda yüzen üniversite öğrencisi A.C.K., bir anda hareketsiz kalarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonucunda, 2015 yılında felç geçirdiği belirlenen A.C.K.'nın beyine emboli atması sonucu öldüğü tespit edildi.

Erzurum\'da yüzme havuzunda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi emboli sonucu öldü.
20.12.2023 - 17:35,
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Erzurum'da yüzme havuzunda hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin emboli sonucu öldüğü belirlendi.

Olimpiyat Millet Bahçesi'nde bulunan Yüzme Havuzu'nda üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.C.K. (28) yüzdüğü sırada bir anda hareketsiz kaldı. Havuzda bulunan görevliler tarafından ilk müdahalesi burada yapılan A.C.K. sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2015 yılında felç geçirdiği belirlenen A.C.K.'nın beyine emboli atması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Erzurum, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da yüzme havuzunda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi emboli sonucu öldü. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da yüzme havuzunda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi emboli sonucu öldü. - Son Dakika
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