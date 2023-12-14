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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ETB Meclis Üyelerine Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ETB Meclis Üyelerine Bilgilendirme Yaptı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyelerine uyuşturucu konusunda bilgilendirme semineri verdi. Seminerde uyuşturucuyla mücadele, bağımlılık, korunma yolları ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların destek olmasının önemini vurguladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ETB Meclis Üyelerine Bilgilendirme Yaptı
14.12.2023 - 10:06,
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri ETB meclis üyelerine uyuşturucu konusunda bilgilendirmelerde bulundular.

Son günlerde uyuşturucu ile mücadeleye hız veren İçişleri Bakanlığı, bir taraftan zehir tacirlerine göz açtırmazken diğer taraftan da uyuşturucu konusunda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu anlamda Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ile bir araya gelerek "Narkotik Suçlarla Mücadele" bilgilendirme semineri verdiler.

Erzurum Ticaret Borsası Meclis Salonunda yapılan ve Meclis Üyelerinin yoğun katılım ile gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Özellikle, uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerde; Uyuşturucu maddeler, bağımlılık, uyuşturucuya başlama nedenleri, kullanımının erken tespiti, mücadele ve korunma yolları hakkında Meclis Üyelerine slayt ve videolu bilgilendirmelerde bulundular. Görevliler ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) projesine de değinerek cep telefonuna indirilebilen bu uygulama ile uyuşturucu satıcıların bir tuşla ihbar edilerek güvenlik birimlerine hızlı bir şekilde ihbarın ulaşılacağını da ifade ettiler.

Başkan Oral: Uyuşturucu ile mücadele her bireyin vatandaşlık görevi olmalı

Uyuşturucu ile mücadele noktasında güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine göz açtırmadığını vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Uyuşturucu ile Mücadele konusunda vatandaşların güvenlik güçlerine destek olmaları her bireyin vatandaşlık görevidir. Bugün burada Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizin Meclis Üyelerimizi uyuşturucu maddeler konusunda bilgilendirmelerini çok önemli buluyorum. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek bizlerin görevi olduğunu da unutmamamız gerekmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleri ve toplum tarafından daha etkin bir şekilde izlenmesi, kötü alışkanlık konusunda uyarılması ve oluşturdukları çevre konusunda takip edilmesi hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bugün burada gerçekleştirilen "Uyuşturucuyla Mücadele Semineri" programının bizleri, toplumu bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir faaliyet olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu anlamda bilgilendirme seminerinin gerçekleşmesine vesile olun İl Emniyet Müdürümüz Sn. Kadir Yırtar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ETB Meclis Üyelerine Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ETB Meclis Üyelerine Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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