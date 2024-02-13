Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 20 Şahsı Yakaladı

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında icra edilen faaliyette, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı suçlardan arama kaydı bulunan şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yapılan çalışmada, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan 3.360 TL adli para cezasıyla aranan 1 şahıs ile ayrıca Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kullanmak suçundan aranan 2 şahıs, Dolandırıcılık suçundan aranan 5 şahıs, Karşılıksız Yararlanma suçundan aranan 1 şahıs, Hakaret suçundan aranan 2 şahıs, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan aranan 1 şahıs, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, 5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs, Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçundan aranan 1 şahıs ve Basit Yaralama suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM