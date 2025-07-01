Erzurum İtfaiyesi Hatay\'daki Yangınlarla Mücadeleye Destek Gönderdi

Hatay'da devam eden yangınları söndürme çalışmalarına destek amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 3 araç ve 10 personel görevlendirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Hatay ilimizde meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek üzere itfaiye ekiplerimiz vakit kaybetmeden yola çıktı. Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyor, Hataylı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda da, "Hatay ilimizde meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek üzere itfaiye ekiplerimiz vakit kaybetmeden 3 araç ve 10 personelle yola çıktılar. Hatay ve diğer illerimize geçmiş olsun. ve tüm yangınla mücadele eden itfaiyecilerimize kolaylıklar diliyoruz" denildi. - ERZURUM