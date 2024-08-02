Erzurum Oltu\'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçe genelinde yapmış olduğu 3 ayrı çalışmada; Y. A (25), M. A. (25), isimli şahıslar yakalanmış, yapılan araç ve şahıs aramasında; Sigara paketi içerisinde 3 poşete ayrı ayrı sarılı vaziyette daralı ağırlığı toplamda 21,8 gram olan metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı çalışmada, kağıda sarılı vaziyette daralı ağırlığı 2,3 gram olan sentetik konnabinoid (bonzai) olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, Durumundan şüphelenilerek durdurulan H. B. (22) isimli şahsın üzerinden; Daralı ağırlığı 3.00 gram olan sentetik konnabinoid (bonzai) olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet kullanılmış vaziyette uyuşturucu kullanımına yarayan payp olarak nitelendirilen madde, Ayrıca A. A.(31) isimli şahsın yapılan ev aramasında; daralı ağırlığı 1,2 gram olan metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet kullanılmış vaziyette uyuşturucu kullanımına yarayan payp olarak nitelendirilen maddeler ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, bahse konu olaylarla alakalı adli tahkikatın devam ettiği, suç ve suçluya yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM