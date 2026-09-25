Erzurum Palandöken\'de 6 katlı apartmanda yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye edildi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Palandöken'e bağlı Yunusemre Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri ve dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti.

Yangın merdiveniyle tahliye edildiler

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman binanın üst katlarını kapladı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin koordinesinde yangın merdiveni kullanılarak apartmandan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bekletildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği dairede, olay esnasında kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.