Erzurum Palandöken'de kazada yaralanan 1 kişinin otomobili kullandığı iddia edildi - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de kazada yaralanan 1 kişinin otomobili kullandığı iddia edildi

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Erzurum Palandöken\'de kazada yaralanan 1 kişinin otomobili kullandığı iddia edildi
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Erzurum Palandöken\'de kazada yaralanan 1 kişinin otomobili kullandığı iddia edildi
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Erzurum Palandöken'de seyir halindeki otomobil park halindeki araca çarptı, araçta yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, yaralının kazadan önce otomobili kullandığını ve araçtaki 2 kişiden birinin olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, otomobili ön yolcu koltuğunda yaralı bulunan kişinin kullandığını iddia etti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Yonca Sokak'ta, Özel Buhara Hastanesi'nin arka kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 AED 596 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 16 P 0528 plakalı otomobile sağ yanından çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluşurken, kazaya neden olan otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olduğu belirtilen yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları, kazaya karışan otomobildeki 2 kişiden birinin kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını, ön yolcu koltuğunda yaralı olarak bulunan kişinin ise kazadan önce otomobili kullandığını iddia etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Palandöken3. SayfaErzurumGüncelSon Dakika

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