Erzurum polisi 2-8 Kasım'da 67 aranan şahısı yakaladı, 7 silah ele geçirdi - Son Dakika
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Erzurum polisi 2-8 Kasım'da 67 aranan şahısı yakaladı, 7 silah ele geçirdi

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Erzurum polisi 2-8 Kasım\'da 67 aranan şahısı yakaladı, 7 silah ele geçirdi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2-8 Kasım 2026'da kent genelinde 7 silah ele geçirdi, çeşitli suçlardan aranan 67 şahsı yakaladı. Aynı tarihlerde 10 bin 958 kişi sorgulanırken 2 bin 63 araç kontrol edildi, 199 noktada denetim yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 silah ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda ayrıca 67 aranan şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Aynı tarihler arasında 10 bin 958 şahıs sorgulanırken, 2 bin 63 araç da kontrol edildi. Ekipler, park, bahçe ve okul çevrelerinde de denetimlerini sürdürerek 199 noktada kontrol gerçekleştirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum'un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Erzurum Emniyet Müdürlüğü3. SayfaErzurumGüncelSon Dakika

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