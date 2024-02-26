Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere'deki Göçük Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere'deki Göçük Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere\'deki Göçük Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere ilçesinde meydana gelen göçük sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

26.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:34
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere ilçesinde meydana gelen göçük sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Kübra Demirer ve Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ile birlikte göçüğün meydana geldiği bölgeyi gezen Vali Mustafa Çiftçi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Vali Çiftçi olay yerinde yaptığı değerlendirmede, "İki evin ve iki dükkanın bu küçük çaplı heyelandan etkilendiğini tespit ettim. İnceleme neticesinde muhtemelen buradaki yol çalışmalarından kaynaklanmış olabilir. Yağışların zemini yumuşatmasından da kaynaklanabilir. Hadiseyi haber almamla beraber AFAD ekiplerimizi de gönderdim. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi gönderdim. Onlar da detaylı bir inceleme yapıp dron uçurdular. Bunların neticesinde Valilik olarak değerlendireceğiz. Neden kaynaklandığını ve ne tür tedbirler almamız gerektiğini de bu toplantı neticesinde netleştireceğiz. Yukarıdan gelen kaya parçalarının bazı evlere girdiğini, bazı dükkanlara zarar verdiğini, duvarları patlattığını gördüm. Bunları da Çevre Şehircilik il Müdürlüğümüz, hasar tespit çalışmaları kapsamında değerlendirecekler" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere'deki Göçük Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere'deki Göçük Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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