Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin gidişini kutlayan araçların yolunu kesen şahıs gözaltına alındı.
Olay, Gebze ilçesinde yaşandı. Suriyeli vatandaşların Esad rejiminin devrilmesi üzerine gösteriler düzenlenmesine tepki gösteren şahıs önlerini kesti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü A.K.D. isimli şahsı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esad Rejimi Kutlamasına Engel - Son Dakika
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