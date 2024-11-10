Esenler'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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Esenler'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı

Esenler'de otobüsün yan yatması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 15 yolcu yaralandı.

10.11.2024 09:59
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Esenler'de hal kavşağı mevkiinde bir yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 15 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Metris-Esenler bağlantı yolu üzerindeki hal kavşağı mevkii otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü şoförü etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kaza yaptı. Kazada otobüs yan yatarken, otobüste sıkışan 2 yolcu hayatını kaybetti. 1'i ağır olmak üzere 15 yolcu ise yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan otobüste mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması yaptı. Yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla en yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otobüsün 2 sürücüsü de gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaza yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

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