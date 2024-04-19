Esenler\'de silahla havaya ateş eden şahıslar gözaltına alındı

Esenler'de araç içerisinden silahla havaya ateş ettikleri anı sosyal medyada paylaşan iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Olay, 14 Nisan tarihinde 19.40 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, H.E.A. (17) isimli şahıs seyir halindeki hafif ticari araçtan havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler hakkında inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ateş eden H.E.A. (17) ve akrabası olan aracın sürücüsü S.E.A.'yı (17) gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.E.A., 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (36/3-a) sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak maddesinden 25 bin 954 TL para cezası aldı. Silahla ateş eden H.E.A.'nın ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL
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