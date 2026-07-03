Esenler'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Esenler'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

03.07.2026 12:35
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Esenler'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 235,4 milyon liralık hareket tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Esenler'de yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı adresin yasa dışı bahisin "dış finansevi" olarak faaliyet gösterdiği belirlenirken, hesaplarında yaklaşık 235,4 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Esenler'de operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Esenler ilçesi Giyimkent'te üç katlı dükkan görünümündeki adrese gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar ile 6 ofis telefonu ele geçirilirken, dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde çok sayıda suç unsuruna rastlandı.

Adresin "dış finansevi" olarak kullanıldığı belirlendi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde operasyon düzenlenen adresin, yasa dışı bahis organizasyonunun "dış finansevi" olarak kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilere ait banka hesapları üzerinde yapılan mali incelemelerde ise toplam 235 milyon 443 bin 636 lira 36 kuruşluk para hareketi bulunduğu belirlendi. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenler, Ekonomi, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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