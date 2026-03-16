Esenler'de Yol Verme Kavgası

İstanbul Esenler'de otomobil ve otobüs sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, otobüsün camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü ile 34 MES 598 plakalı İETT otobüsü sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, otobüsü yumruklamaya başladı. Otobüs sürücüsü hakaret ederken, adam defalarca camı yumrukladı. Vatandaşlar yaşananlara engel olmaya çalışırken, o anlar otobüs sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL