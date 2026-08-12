Esenler\'de zincirleme kazada ölen minibüs şoförünün cenazesi teslim alındı

İstanbul Esenler'de dün akşam saatlerinde zincirleme kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Özcan Çakır'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan Çakır'ın kullandığı 34 HJA 550 plakalı minibüs, trafikte makas atarak ilerlediği sırada önce aynı yönde seyreden Bayram A. yönetimindeki 34 PUE 509 plakalı otomobile, ardından Muhammet K.'nin kullandığı 57 AK 732 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, olay yerinde yapılan kontrolde minibüs sürücüsü Özcan Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada Furkan A., Bayram A., Muhammet K., Harun K. ve çocuk Miraç A. yaralanmıştı.

Olayda hayatını kaybeden minibüs şoförü Özcan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından minibüs şoförü Özcan Çakır'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Çakır'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Esenler Fatma Hatun Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

"Benden habersiz arabanın anahtarını alıp çıkıyor"

Olaya ilişkin konuşan Özcan Çakır'ın eniştesi Ayhan Kuru, "Benim aracımla kaza yapmış, ama bu kazada benden habersiz anahtarı alıp gittiği için benim kaza anında haberim oluyor. Kaza yerine gittiğimde hayatını kaybetmiş oluyor. Araçta iki kişiydiler kazadan sonra yeğenim aradı. 'Kaza yaptık enişte' dedi. Ben şok oldum. Benim arabamla kaza yaptıklarını bilmiyordum. Özcan'la dün beraber kahve içtik beraber benden habersiz arabanın anahtarını alıp çıkıyor. ve yeğenine aldıktan sonra o anda kaza yapıyor. Kendisi 39 yaşında evli ve 3 çocuğu vardı. Aynı zamanda eşiyle boşanma aşamasındaydı. Burada cenazeyi almayı bekliyoruz. Polisler makas atma olayı olduğunu söylediler. Makas atarken arabaya çarpıp takla atıyor siye biliyorum" dedi.