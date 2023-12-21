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Esenler'deki yangında 'imdat' çığlıkları kamerada - Son Dakika
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Esenler'deki yangında 'imdat' çığlıkları kamerada

Esenler'de meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar binadakilere 'çatıya çıkın' diye seslendi. Yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Esenler\'deki yangında \'imdat\' çığlıkları kamerada
21.12.2023 - 00:28,  Güncelleme: 00:31
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Esenler'deki yangında "imdat" çığlıkları kamerada: Mobilya atölyesinden alevler böyle yükseldi

Dehşet anlarında vatandaşlar binadakilere "çatıyı çıkın" diye seslendi

1 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı yangında dehşet anları kamerada

İSTANBUL - Esenler'de 1 kişinin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yeni görüntüleri

ortaya çıktı. Görüntülerde 3 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinden alevlerin yükseldiği görülürken, bir kadının da "imdat" diye çığlık attığı duyuluyor.

Edinilen bilgiye göre, Esenler'de Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın kısa sürede büyürken alevler büyürken, bina da dumanla dolmuştu. Binada yaşayan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, içeride mahsur kalan 80 yaşındaki Nazmiye Karacadağ dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Yangında ayrıca 1'i ağır 5 kişi de yaralanmıştı. Sağlık ekipleri yaralı şekilde binadan çıkan vatandaşları ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın güçlükle söndürülmüştü.

Yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yangın anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde giriş kattaki atölyeden alevleri yükseldiği, alevlerin üst katları da etkilediği görülüyor. Ayrıca binanın siyah duman arasında kaybolduğu da görüntülere yansıyor. Yangının çıktığı sırada çevredekilerin binadakilere "çatıya çıkın" şeklinde uyarı yaptığı da duyuluyor. Sokaktan imdat çığlıkları yükselirken, yan taraftan bahçe hortumuyla yangına müdahale etmeye çalıştıkları bu sırada itfaiyenin geldiği de görüntüde yer alıyor. Bir vatandaşın ise park halindeki aracını oradan uzaklaştırmaya çalıştığı kameraya yansıyor.

Kaynak: İHA
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Esenler, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'deki yangında 'imdat' çığlıkları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'deki yangında 'imdat' çığlıkları kamerada - Son Dakika
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