Esenler’de bir evde bulunan kişiler arasında kavgada silahlar konuştu: 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Esenler’de bir evde bulunan kişiler arasında kavgada silahlar konuştu: 3 ağır yaralı

Esenler’de bir evde bulunan kişiler arasında kavgada silahlar konuştu: 3 ağır yaralı
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Esenler’de, aynı evde bulunan 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Esenler'de, aynı evde bulunan 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişi kısa sürede yakalandı. Olayda kullanılan silah ise ele geçirildi.

Olay, Esenler Tuna Mahallesi 667. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan S.K. (45) ile N.Y. (56) isimli kadın, O.B. (35) ve E.T.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., yanında bulunan silahla diğer üç kişiye ateş etti. Olayda, N.Y. isimli kadın, O.B., ve 16 yaşındaki E.T.Y., yaralandı. S.K., ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan N.Y., O.B., ve 16 yaşındaki E.T.Y.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüpheli S.K., kısa süre içerisinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 11 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenler, Olaylar, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler’de bir evde bulunan kişiler arasında kavgada silahlar konuştu: 3 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler’de bir evde bulunan kişiler arasında kavgada silahlar konuştu: 3 ağır yaralı - Son Dakika
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