Esenyurt Belediyesi Kar Yağışına Karşı Seferberlik Başlattı

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Esenyurt Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı 850 personel ve 100 araçla seferber oldu. Ekiplerin 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta yürüttüğü kar temizleme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşım güvenli hale getirildi.

Günlerdir devam eden kar yağışı Esenyurt'u beyaza bürüdü. Esenyurt Belediyesi, tüm birimleriyle kar yağışına karşı alarma geçti. 850 kişilik ekip, 15 kar küreme aracı, 90 iş makinesi, mobil mücadele araçları, 4 ikram aracı ve 6 ambulans ile çalışmalara katıldı. Erken saatlerde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerin ulaşıma kapanmaması sağlandı. Ana arterler ve caddeler de ulaşıma açılarak kar yağışının olumsuz etkileri en aza indirildi.

Ekipler 24 saat kar mesaisinde

Kışla Mücadele Ekipleri, devam eden kar yağışına karşı ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürecek. Esenyurtlular, olası bir olumsuzluk durumunda belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini veya 544 373 69 78 numaralı Whatsapp iletişim hattını kullanarak taleplerini iletebilecekler. - İSTANBUL