Esenyurt Belediyesi Kar Yağışına Karşı Seferberlik Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt Belediyesi Kar Yağışına Karşı Seferberlik Başlattı

Esenyurt Belediyesi Kar Yağışına Karşı Seferberlik Başlattı

Esenyurt Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı 850 personel ve 100 araçla çalışmalarını sürdürüyor. 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar temizleme ve tuzlama işlemleri yapılırken, ulaşım güvenli hale getirildi.

22.02.2025 13:05  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı 850 personel ve 100 araçla seferber oldu. Ekiplerin 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta yürüttüğü kar temizleme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşım güvenli hale getirildi.

Günlerdir devam eden kar yağışı Esenyurt'u beyaza bürüdü. Esenyurt Belediyesi, tüm birimleriyle kar yağışına karşı alarma geçti. 850 kişilik ekip, 15 kar küreme aracı, 90 iş makinesi, mobil mücadele araçları, 4 ikram aracı ve 6 ambulans ile çalışmalara katıldı. Erken saatlerde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerin ulaşıma kapanmaması sağlandı. Ana arterler ve caddeler de ulaşıma açılarak kar yağışının olumsuz etkileri en aza indirildi.

Ekipler 24 saat kar mesaisinde

Kışla Mücadele Ekipleri, devam eden kar yağışına karşı ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürecek. Esenyurtlular, olası bir olumsuzluk durumunda belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini veya 544 373 69 78 numaralı Whatsapp iletişim hattını kullanarak taleplerini iletebilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Esenyurt, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt Belediyesi Kar Yağışına Karşı Seferberlik Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:23:31. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Kar Yağışına Karşı Seferberlik Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.