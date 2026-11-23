E-5'de genç bir kadın, yaklaşık 30 dakika önce aldığı arabayla takla attı. Bir motosikletlinin kontrolsüz şekilde aracın önüne çıktığı iddia edilirken kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 12.30 sıralarında E-5 Karayolu Esenyurt Haramidere mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kazadan yaklaşık 30 dakika önce aldığı araçla yola çıkan genç bir kadın, seyir halindeyken önüne kontrolsüz şekilde bir motosikletlinin geçmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan araç takla atarak durabildi. Kaza sonrasında durumu gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak takla atan araçtaki sürücüyü çıkardı. Hemen peşinden gelen aile üyeleri de kaza alanına gelirken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.