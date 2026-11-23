Esenyurt E-5'te 30 dakika önce aldığı araçla takla atan genç kadın sağlıkla atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Haramidere mevkiinde E-5'te genç bir kadın, yaklaşık 30 dakika önce aldığı araçla takla attı. Bir motosikletlinin kontrolsüz şekilde önüne çıktığı iddia edilen kazada çevredekiler sürücüyü araçtan çıkardı; kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
E-5'de genç bir kadın, yaklaşık 30 dakika önce aldığı arabayla takla attı. Bir motosikletlinin kontrolsüz şekilde aracın önüne çıktığı iddia edilirken kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, 12.30 sıralarında E-5 Karayolu Esenyurt Haramidere mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kazadan yaklaşık 30 dakika önce aldığı araçla yola çıkan genç bir kadın, seyir halindeyken önüne kontrolsüz şekilde bir motosikletlinin geçmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan araç takla atarak durabildi. Kaza sonrasında durumu gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak takla atan araçtaki sürücüyü çıkardı. Hemen peşinden gelen aile üyeleri de kaza alanına gelirken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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