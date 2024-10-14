Esenyurt Hastanesinde Yangın Paniği

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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Hastalar tahliye edildi, bazı ameliyatlar iptal edildi

İSTANBUL - Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Kadın doğum bölümünde elektrik pano sonundan kaynaklı yangın çıktı. Poliklinik bölümünü kaplayan dumanlar nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastanedeki bazı ameliyatların iptal olduğu öğrenildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Kadın doğum bölümünde elektrik pano sonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Poliklinik bölümünü kaplayan dumanlar nedeniyle hastalar tahliye edildi. Vatandaşlar ve hastalar büyük panik yaşadı. Olay yerine çevre hastanelerden sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Hastanedeki bazı ameliyatların iptal olduğu öğrenildi.

Hasta Muhammet Esmer," Patlama sesi geldi. Duman Kadın Doğum bölümünde vardı sonra her yeri boşalttılar" dedi.

"Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi"

Yangından dolayı ameliyatının iptal olduğunu belirten Murat Özbilmiş, " Cerrahi bölümünde Ameliyat için sıranın gelmesini bekliyorduk. Doğum hanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Duman yoğunlaşmaya başladı. Bizi biraz beklettiler sonra komple dışarı çıkardılar. Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi" ifadelerini kullandı.