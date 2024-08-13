Esenyurt\'ta Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

3.Sayfa

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde alacak verecek meselesi nedeniyle direksiyon başında arkadaşı tarafından kafasından vurularak ağır yaralanan 24 yaşındaki Hüseyin Murat Ekinci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. A.B.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Ben onu vurmasam o beni vuracaktı" dediği öğrenildi.

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde gece saatlerinde direksiyon başındayken arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralı hastaneye kaldırılan Hüseyin Murat Ekinci(24)tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı A.B.Ö. ise polis tarafından yakalanarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Öte yandan A.B.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "ben onu vurmasam o beni vuracaktı" dediği öğrenilirken ikilinin konuşmak için bir araya geldiği önce ki gün ise yine başka bir mahallede kavga ettikleri öğrenildi. - İSTANBUL