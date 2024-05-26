Esenyurt'ta Alacak-Verecek Meselesi Yüzünden İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Alacak-Verecek Meselesi Yüzünden İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Esenyurt'ta bir iş yerine alacak-verecek meselesi yüzünden düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralının ve saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

26.05.2024 19:51
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Esenyurt'ta alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralının ve saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Koza Mahallesi 1655. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Alican Bakır (24) ve Burak Tatlıdede'nin iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda Burak Tatlıdede hayatını kaybederken, Alican Bakır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Alican Bakır'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, saldırgan kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralının ve saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Alacak-Verecek Meselesi Yüzünden İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Alacak-Verecek Meselesi Yüzünden İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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