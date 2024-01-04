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Esenyurt'ta aracına binmek isteyen vatandaş silahlı saldırının hedefi oldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta aracına binmek isteyen vatandaş silahlı saldırının hedefi oldu

Esenyurt'ta kıraathaneden çıkan bir vatandaş, aracına binmek istediği sırada husumetlisi olduğu düşünülen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta aracına binmek isteyen vatandaş silahlı saldırının hedefi oldu
04.01.2024 - 13:38,
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Pusuda beklediği kişiye defalarca kez ateş etti...O anlar kamerada

Esenyurt'ta aracına binmek isteyen vatandaş mermilerin hedefi oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta kıraathaneden çıkarak aracına binmek isteyen vatandaş, mermilerin hedefi oldu. Husumetlisi olduğu düşünülen şahsın silahla saldırdığı anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre silahlı bir şahıs, pusuda husumetli olduğu düşünülen T.K.'yı beklemeye başladı. Bir süre sonra kıraathaneden çıkan T.K., aracına bineceği sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Çok sayıda merminin isabet ettiği adam kanlar içerisinde kaldı. Araca da çok sayıda mermi isabet ederken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yaralı vatandaşın yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Husumetlisi olduğu düşünülen silahlı saldırganın, pusuda bekleyerek T.K.'nın aracına gelmesini beklediği ve defalarca ateş ederek kayıplara karıştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta aracına binmek isteyen vatandaş silahlı saldırının hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta aracına binmek isteyen vatandaş silahlı saldırının hedefi oldu - Son Dakika
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