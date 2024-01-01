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Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt\'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı
01.01.2024 - 12:30,
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Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kadını sokak ortasında sürükleyip götürmeye çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir şahıs, sokak ortasında yanındaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken kadın duvarın kenarına oturdu. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Şahıs kadını sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştı. Sesleri duyan mahalle sakinleri o anları cep telefonu ile görüntüledi. Tartışmanın ardında kadın ve adam gözden kaybolurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis konuyla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı - Son Dakika


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