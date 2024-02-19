Esenyurt'ta Boşandığı Eşinin Evini Parke Taşıyla Kırdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Boşandığı Eşinin Evini Parke Taşıyla Kırdı

Esenyurt\'ta Boşandığı Eşinin Evini Parke Taşıyla Kırdı

Esenyurt'ta bir kadının 2 yıl önce boşandığı eşi, evinin camlarını parke taşı ile kırdı. Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

19.02.2024 14:20
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Esenyurt'ta bir kadının 2 yıl önce boşandığı eşi, evinin camlarını parke taşı ile kırdı. Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, 2 yıl önce boşandığı eşini rahatsız etmeye başladı. Akşam saatlerinde kadının yaşadığı sokağa gelen eski koca, evin camlarını parke taşı ile kırdı. Yaşanan olayın ardından ise hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşan adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Boşandığı Eşinin Evini Parke Taşıyla Kırdı - Son Dakika

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