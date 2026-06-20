Esenyurt'ta Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Esenyurt\'ta Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı
20.06.2026 01:28
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Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1224. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada maddi hasara yol açan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esenyurt, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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