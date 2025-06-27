Esenyurt'ta Cinayet Davasında Beraat Kararı

İstanbul Esenyurt'ta 2019 yılında komşusu Nazlı Dere'yi hırsızlık yapmak için 12 bıçak darbesi ile öldürdüğü iddia edilen Enes Çetin ve ağabeyi Salih Çetin'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme iki sanığın beraatine hükmederken, üye hakim ise bu karara muhalefet şerhi koydu.

Esenyurt'ta 2019 yılında meydana gelen olayda 67 yaşındaki Nazlı Dere, üst komşusu 25 yaşındaki Enes Çetin tarafından 12 bıçak darbesi ile öldürülmüştü. Nazlı Dere'nin kim tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için eşi Hasan Dere 2019 yılında bir televizyon programına katılmıştı. Bu programa röportaj veren Enes Çetin, komşusu için "kimseye zararı yoktu" demişti. Enes Çetin'in hazırlanan iddianame kapsamında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından ise 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Enes Çetin'in ağabeyi Salih Çetin'in ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Dava kapsamında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Enes Çetin ile tutuksuz sanık Salih Çetin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Beraatlarını istediler

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Enes Çetin, "Olayı İbrahim Toptaş'tan öğrendim. Toptaş'ın ailesi bana, 'bizi bu işe karıştırma' dediği için sonradan beyanımı değiştirdim. Kolumdaki yara izinin davayla bir ilgisi yoktur. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanık Salih Çetin ise son sözünde beraatını istediğini söyledi.

2 sanığın da beraatına hükmedildi

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Enes Çetin'in üzerine atılı 'konut dokunulmazlığını ihlali', 'nitelikli hırsızlık' ve 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçlardan, suçların sanık tarafından işlediğine dair mahkumiyete yeter, somut, gerçekçi ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğinden, atılı suçları işlediği sabit görülmediği gerekçesiyle beraatına karar verdi. Heyet, diğer sanık Salih Çetin'in ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan beraatına hükmetti.

Üye hakim karara muhalefet şerhi koydu

Duruşmada üye hakim, açıklanan karara muhalefet şerhi koydu. Üye hakim tarafından mahkemeye sunulan şerh yazısında, "Sanığın iş yerinde yaralandığına ve kanamayı durdurmaya çalıştığına ilişkin herhangi görüntünün dosya kapsamında tespit edilemediği, sanığın bileğinde meydana gelen yaralanmasına ilişkin savunmalarının aşamalarda çelişkiler içerdiği, elde edilen deliller ve dosya içeriği ile bağdaşmayan, maddi gerçekle de uyum göstermeyen çelişkili sanık savunmalarına itibar edilmemekle sanığın, maktulün olay tarihinde konuttan kapıyı aralık bırakarak ayrılmasının ardından sanığın iş yerine gitmek üzere üst kattaki konutundan ayrıldığı, çıkış yapmadan önce maktule ait konut kapısının açık olduğunu fark ederek hırsızlık kastıyla konuta girdiği ancak kısa bir müddet sonra konuta dönen maktulle karşılaştığı ve konutun mutfak kısmından ele geçirdiği, daha sonra kayıp olduğu belirlenen, ele geçirilemeyen bıçakla maktulü adli tıp raporunda tespit edildiği şekilde 12 bıçak darbesi ile öldürdüğü, ardından konutta bulunan ziynet eşyasıyla nakit parayı çalarak olay yerinden ayrıldığı, bu şekilde üzerine atılı 'kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarını işlediği sabit görüldüğünden, sanığın cezalandırılması ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesi gerektiği görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun sanık Enes Çetin'in atılı suçlardan beraatına karar verilmesi ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi yönündeki kararlarına iştirak etmiyorum" denildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Enes Çetin hakkında "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapis talep edildi.

Salih Çetin hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL