Esenyurt'ta Çöp Evi 4. Kez Boşaltıldı

Esenyurt'ta çöp evi 4'üncü kez boşaltıldı, ev sahibi ise "Rahatsız olan çeksin gitsin" dedi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta daha önce de 3 kez boşaltılan çöp ev, komşuların şikayeti üzerine yeniden boşaltıldı. Ünal Koç isimli yaşlı adamın kaldığı evden 3 kamyon çöp çıkarılırken, vatandaşlar pislikten kaynaklı olarak binanın fare ve böceklerin istilasına uğradığı, koku nedeniyle evlerine gidemediklerini belirtti.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde vatandaşların kabusu haline gelen ev yeniden boşaltıldı. Belediye ekiplerinin Ünal Koç isimli yaşlı adamın ikamet ettiği daireden daha önce de 3 kez çöpleri topladığı öğrenildi. Komşuların şikayetleri üzerine 4'üncü kez evdeki çöpleri toplayan belediye ekipleri, 3 kamyon hurda malzemeyi götürdü. Çevrede yaşayan vatandaşlar Koç'un yaşadığı evden kaynaklı olarak böcek ve fare istilasına uğradıklarını belirtirken, pis koku nedeniyle de evlerinde duramadıklarını belirtti. Akli dengesinin de yerinde olmadığı belirtilen Koç'un, maddi imkansızlıklar nedeniyle hurda malzemeleri topladığı, bunları satarak geçimini sağladığı söylenirken, çok sayıda daire ve arazisinin de bulunduğu iddia edildi.

"Şikayet eden çeker gider"

Evinin yetkililer tarafından boşaltılmasına tepki gösteren Ünal Koç, "Benden neden şikayet ediyorlarmış, şikayet eden çeker gider. Benim dairemde oturacak, benden şikayet edecek. Ben diyorum boşaltın evimi onlar boşaltmıyor. Benim evim, benim malzemelerim, kim karışır. Ben zaten toplamıyorum, para verip alıyorum. Kim kime bedava veriyor. Koku oluyorsa alt kata baksınlar, daha dün fare attım. Etrafa ekmek çöp atıyorlar, fare ve böcek ondan oluyor. Ben o koku nedeniyle sabaha kadar uyuyamıyorum" dedi.

Temiz bir sokakta oturmak istediğini belirten komşu Abdullah Görücü, "Birkaç sefer evin boşaltıldığını gördüm. Sağdan soldan bir sürü malzeme topluyor eve getiriyor. Bu pislikten böcek de olur, fare de olur, yangında çıkar. Evin içinde pislik var, böcek var, fare var. Bu adam çok gariban. Ne aylığı var, ne de sigortası var. Çocukları da bu adama bakmıyorlar. Hizmet etmiyorlar, para vermiyorlar adamda hurda topluyor. Akli dengesi de yerinde değil, kendi kendine konuşuyor. Tedavi görmesi gerekiyor" dedi.