Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesip trafiği kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesip trafiği kilitledi

Esenyurt\'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesip trafiği kilitledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bir dolmuş sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsünün önünü kesip manevralarla geçişini engelledi. Otobüs yolcularının tepkisine neden olan olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta bir dolmuş sürücüsü, İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesine engel olmaya çalıştı. Otobüs şoförünün yaptığı manevralara rağmen aracın önüne geçerek yolu kapatan dolmuş sürücüsüne otobüsteki yolcular tepki gösterdi. Yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir dolmuşun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engellemeye çalıştı.

Otobüs manevra yaptı, dolmuş sürücüsü yeniden önünü kapattı

İETT otobüsü sürücüsü yoluna devam edebilmek için manevra yaparken, dolmuş sürücüsü de aracıyla otobüsün önüne geçerek geçişine engel olmaya devam etti. Otobüs sürücüsünün farklı yönde yaptığı manevralara karşılık dolmuşun da hareket ederek otobüsün önünü kapatması dikkat çekti.

Yaşananlar nedeniyle otobüs bir süre yoluna devam edemezken, araçtaki yolcular duruma tepki gösterdi. Dolmuş sürücüsünün otobüsün geçişini engelleme çabası otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yolcular yaşananlara tepki gösterdi

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün ilerlemek için manevra yaptığı, dolmuş sürücüsünün ise aracıyla hareket ederek otobüsün önünü yeniden kapattığı, otobüsün durağa yanaşarak yolcu almak istediğinde ilerlemeyerek beklediği ve zaman zaman ise aniden frene basarak otobüse kaza yaptırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca otobüs içerisindeki bazı yolcuların yaşananlara tepki gösterdiği duyuluyor.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesip trafiği kilitledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100’ünde Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı! 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100'ünde
İsrail Emniyet Müdürü’nden Netanyahu hükümetine sert uyarı: Dünya bizi haydut ve cani olarak görüyor İsrail Emniyet Müdürü'nden Netanyahu hükümetine sert uyarı: Dünya bizi haydut ve cani olarak görüyor
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı Hesaplar değişebilir Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Meşhed’de hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Meşhed'de hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suçluların “güvenli bahçesi“ kalmayacak Bakan Çiftçi: Kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz Suçluların "güvenli bahçesi" kalmayacak! Bakan Çiftçi: Kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda

09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
08:51
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran, Kuveyt’i füze ve İHA’larla vurdu
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu
08:48
Size soruyoruz Bu şike değil de ne
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
08:16
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler gözaltında
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında
08:14
Kiev’de ortalık karıştı İstihbaratçılar birbirine ateş açtı
Kiev'de ortalık karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 09:51:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesip trafiği kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement