Esenyurt'ta Drone Destekli Asayiş Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt'ta suçla mücadele ve suçluların yakalanması amacıyla drone ve helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt'ta geniş çaplı asayiş denetimi yapıldı. Suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcılığın arttırılması amacıyla yapılan denetimlere dron ve helikopter de havadan destek verdi. Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, ilgili şube müdürlükleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve çeşitli birimlerin katıldı. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak çalışmaları yerinde takip etti.

İlçe genelinde belirlenen noktalarda yapılan uygulamada araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslar üzeri ile araçların içi didik didik arandı, kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

"Elebaşısından, tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız"

Denetimleri yerinde inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu akşam bir kez daha Esenyurt'tayız. Burayı huzurun, güvenin, esenliğin hakim olduğu bir Esenyurt yapmak için tüm birimlerimizle sahada kararlılık nöbetindeyiz. Buradan Esenyurt'tan özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin, adları ne olursa olsun, organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır. Elebaşısından, tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız" dedi.